Россияне переходят в режим «затягивания поясов» 14.12.2022, 17:18

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Платежеспособный спрос граждан РФ рухнул рекордно с пандемии.

Российские потребители переходят в режим «затягивания поясов» на фоне падения уровня жизни и страха перед будущим.

Во втором квартале потребительские расходы граждан РФ в реальном выражении (с учетом инфляции) упали на 7% год к году, а в третьем — на 6,4%, подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет Finanz.

Сокращение трат стало практически рекордным в истории: сильнее люди «резали» расходы лишь однажды — во время пандемии 2020 года, когда магазины по всей стране массово закрылись на карантин.

Расходы на непродовольственные товары снижались быстрее, чем на продовольствие, что закономерно, указывает президент FinExpertiza Елена Трубникова: потребители отказывались от непервоочередных трат.

При этом денежные доходы россиян сокращались гораздо медленнее, чем расходы — на 1,5% во втором квартале и 2% — в третьем. А значит, население урезало траты не только из-за ухудшения своего материального благополучия, но и в связи со стремлением создать финансовую подушку, делает вывод Finexpetiza: в апреле–июне россияне отложили «про запас» 10,1% своих доходов, а в июле–сентябре — 6,4%.

Россияне стали переходить на сберегательную модель поведения уже с марта, отмечают эксперты. При этом в развитых регионах с более обеспеченным населением потребительский спрос сокращался заметнее, чем в целом по стране.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России к октябрю рухнул почти на 10%. Продажи непродовольственных товаров сократились на 14,3%, а продуктов питания — 4,3%. При этом спад потребления продовольствия ускоряется: весной это было 1,7-1,8%, в августе — 2,3%, а в сентябре — 3,5%.

Причина в том числе в эмиграции, которая унесла из страны миллион человек, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Бегущие от войны и мобилизации люди забирают с собой деньги: 36 млрд долларов осели на счетах в иностранных банках.

«Эти данные могут говорить о физическом сокращении рынка потребителей в России», — отмечает Орлова.

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