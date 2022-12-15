В Беларуси составляют график работы «тунеядских» комиссий на 2023 год 1 15.12.2022, 8:31

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Стало известно, как они будут заседать в регионах.

По всей стране составляют графики работы «тунеядских» комиссий на 2023 год. Журналисты zerkalo.io посмотрели, как часто будут проводить заседания этих комиссий.

Как и в этом году, в 2023-м заседания комиссий будут устраивать дважды в месяц. К примеру, в Лиозненском районе — дважды в месяц, как правило, вторую и четвертую среду. В Чериковском районе в январе устроят два заседания, в феврале — три, а в марте — два. В Могилеве — два раза в месяц.

Напомним, в декабре чиновники обновили базу «тунеядцев». В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за третий квартал. «Иждивенцам», у которых есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду.

С 1 декабря чиновники также внесли изменения в порядок отнесения граждан к незанятым в экономике. Так, с этого месяца тем, кто работает на едином налоге, чтобы считаться занятым в экономике, нужно предоставить подтверждение оплаты этого сбора. То есть быть зарегистрированным плательщиком такого сбора будет недостаточно. Нужно выполнить условие — получать вознаграждение за выполненные работы, оказанные услуги или созданные объекты интеллектуальной собственности.

К занятым в экономике также будут относить членов советов директоров (наблюдательных советов) компаний. Но тоже с условием — при выплате им вознаграждения.

Если раньше занятыми считались как матери, так и отцы (или усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие ребенка до 7 лет или имеющие трех и более несовершеннолетних детей, то с 1 декабря это касается только женщин. Для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей детей с инвалидностью до 18 лет правила остались прежними — в этом случае как мужчина, так и женщина считаются занятыми в экономике.

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