По войскам РФ на границе с Беларусью нанесен новый удар 15.12.2022, 8:45

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Мощные взрывы раздались в Клинцах Брянской области.

Вечером 14 декабря жители российского города Клинцы Брянской области услышали громкие звуки, звучавшие в небе.

Информация обнародована в ряде местных пабликов, передает stopcor.org.

Первые сообщения о взрывах появились в сети в 19.05. При этом звучало сообщение довольно панически: «Грохот в городе!».

Позже опубликовали фотографии ночного неба. Фотографии плохого качества, но подразумевается, что на них зафиксирована работа российского ПВО.

Утверждается, что ракеты неизвестного происхождения, каким-то чудом оказавшиеся в небе над Клинцами, «сбиты российскими зенитчиками».

Информацию об уничтожении летающих объектов подтвердил Богомаз, представитель российской администрации.

Отметим, расстояние от Клинцев на Брянщине до украинской границы – 47 км, до белорусской границы – 46 км. Пока неизвестно происхождение снарядов над городом: они могли прилететь из любого направления.

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Впоследствии опубликовали видео с камеры слежения. На записи отчетливо видна ярко-красная вспышка за горизонтом.

В местном паблике сообщили, что пропало электричество в северо-восточном пригороде Клинков - селе Ардонь.

Заметим, совсем рядом – точка, где взорвался неизвестный снаряд несколько дней назад.

Напоминаем, на днях на территории воинской части рядом с Клинцами на Брянщине раздались взрывы: образовалась воронка диаметром 10-20 м.

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