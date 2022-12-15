По войскам РФ на границе с Беларусью нанесен новый удар
- 15.12.2022, 8:45
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Мощные взрывы раздались в Клинцах Брянской области.
Вечером 14 декабря жители российского города Клинцы Брянской области услышали громкие звуки, звучавшие в небе.
Информация обнародована в ряде местных пабликов, передает stopcor.org.
Первые сообщения о взрывах появились в сети в 19.05. При этом звучало сообщение довольно панически: «Грохот в городе!».
Позже опубликовали фотографии ночного неба. Фотографии плохого качества, но подразумевается, что на них зафиксирована работа российского ПВО.
Утверждается, что ракеты неизвестного происхождения, каким-то чудом оказавшиеся в небе над Клинцами, «сбиты российскими зенитчиками».
Информацию об уничтожении летающих объектов подтвердил Богомаз, представитель российской администрации.
Отметим, расстояние от Клинцев на Брянщине до украинской границы – 47 км, до белорусской границы – 46 км. Пока неизвестно происхождение снарядов над городом: они могли прилететь из любого направления.
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Впоследствии опубликовали видео с камеры слежения. На записи отчетливо видна ярко-красная вспышка за горизонтом.
В местном паблике сообщили, что пропало электричество в северо-восточном пригороде Клинков - селе Ардонь.
Заметим, совсем рядом – точка, где взорвался неизвестный снаряд несколько дней назад.
Напоминаем, на днях на территории воинской части рядом с Клинцами на Брянщине раздались взрывы: образовалась воронка диаметром 10-20 м.