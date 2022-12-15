Под Бахмутом ликвидировали наемника ЧВК «Вагнера» со «знаковым» тату 15.12.2022, 13:03

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Оккупант проехал почти тысячу километров, чтобы пополнить ряды «200-х».

На войне в Украине был ликвидирован 25-летний наемник частной военной компании «Вагнера» Кирилл Гудков. Уроженец Северной Осетии был уничтожен под Бахмутом.

Об этом сообщил в Telegram-канале журналист-расследователь, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он проехал почти тысячу километров из Владикавказа, чтобы пополнить ряды «200-х».

Ликвидирован «вагнеровец» был еще 8 ноября. Ранее он служил в Российской гвардии. Как свидетельствуют фото, у Гудкова была специфическая татуировка – надпись ACAB (all cops are bastards – «все полицейские – ублюдки»).

Комахидзе уточнил, что по официальным данным, число ликвидированных в Украине уроженцев Северной Осетии около 150-ти, а оккупированной РФ Южной Осетии – порядка 20-ти. В это число не входят российские военные и «добровольцы» которые числились в воинских частях ЮВО и в т.н. добровольческих или резервных формированиях. Только 19-я мотострелковая дивизия из Владикавказа за время полномасштабной войны, по некоторым данным, потеряла более 30% убитыми.

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