Под Мелитополем российские офицеры стали отбирать у «мобиков» печки, обогреватели и аптечки 15.12.2022, 14:41

2,220

Мобилизованных заставляют покупать у командиров свои же вещи по завышенным ценам.

Офицеры армии РФ обогащаются на рядовых оккупантах и отбирают у них ценные на фронте вещи, поскольку считают их мусором и используют как «пушечное мясо». В частности, под Мелитополем российское командование «изъяло» у солдат все средства обогрева, а также аптечки.

В результате мобилизованным придется покупать у командиров свои же вещи по завышенным ценам. Об этом сообщает «24 канал», ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

Так, с наступлением холодов самым популярным продуктом среди «мобиков» стали теплая одежда, буржуйки и газовые обогреватели. Семьи и друзья активно помогали им не замерзнуть, покупая для нужд оккупантов все, что было в их силах, и отправляя на передовую.

И если в ноябре на мелитопольском направлении офицеры пропускали «согревающие» грузы, то в декабре «лавочка прикрылась» якобы по причине того, что таким образом нельзя демаскировать позиции.

Более того, 12 декабря «для создания действительно серьезного ажиотажа» в районе Васильевки российские офицеры провели рейд по передовым позициям мобилизованных – в результате из окопов и блиндажей изъяли все печки и средства для подогрева пищи. У некоторых отобрали даже аптечки, которые якобы не соответствовали уставным.

«Все это означает только одно: чмобики будут мерзнуть и страдать, покупая у командиров свои же вещи по завышенным ценам. Их родные и дальше будут брать кредиты для того, чтобы приобрести для «Ванек» буржуйку», – говорится в статье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».