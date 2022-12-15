Украинский военный из Бахмута: Русские оккупанты обречены 1 15.12.2022, 18:05

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Украинский защитник рассказал о том, что видит своими глазами на Бахмутском направлении.

Одним из самых горячих направлений остается Бахмутский в Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты обстреляли там районы семнадцати населенных пунктов, кроме того, нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

В подробностях о том, какая сейчас там обстановка для ТСН рассказал украинский защитник с позывным «Киянин». Он подчеркивает, что бои за Бахмут – это защита не только самого города, но и близлежащих населённых пунктов, где проходит линия обороны.

- Задачи, которые выполняет оборона Бахмута – они практически выполнены. Выскажу свое субъективное мнение: я не вижу того, что кто-то уходит. Я такого не вижу. То, что, будто украинские войска вышли из Бахмута – это вброс, психологическая война, на которую оккупанты тратят миллионы долларов, — рассказывает «Киянин». — Ситуация, да, тяжелая, потому что враг применяет минометы, РЭБы, САУ, много артиллерии, РСЗО, авиации. Это ужасные вещи, словами это не передать. На днях на одном из участков были такие прорывы…, но наши козаки так уперлись, что им респект и уважение… Есть локация, где побратимы положили гору орков… Был замес… Когда ночью козаки забирали наших раненых, то разглядели и одного орка, недобитка… Он нам рассказал, что их отправляют в один конец. Рассказал, что в случае возвращения «чмобиков», ненужных валят свои. Есть на войне частные компании, которые пытаются своих вытаскивать – и убитых, и раненых.

По словам «Киянина», «вторая армия мира» на Бахмутском направлении — это также и «частично мобилизованные», и зеки, и кадровые военные, и «вагнеровцы».

В Бахмуте остались жители

- Я нахожусь в мобильной огневой группе, имею возможность передвигаться по городу. Общаюсь с жителями, — рассказывает украинский военный. — На 90% среди оставшихся — это люди пожилого возраста. Им или некуда уехать, или нечего ехать. Они привыкли жить такой жизнью, посещают несколько точек волонтерской помощи. Берут там еду, средства гигиены. В реке набирают воду. Люди в городе разные, но город больше проукраинский. Есть и молодые люди, которые остались. Есть такие, кому некуда ехать, есть такие, кто не хочет. В городе нет ни электричества, ни газа, ни воды. Люди спиливают деревья, на костре готовят еду. Квартиры отапливают буржуйками. Выживают.

Оккупанты стали едой для собак

Рассказывая о том, насколько сложна ситуация на этом направлении, военный вспомнил следующее: «Мы держали восточные ворота Бахмута. Орки шли навалом. Был один из дней, когда благодаря козакам с позывными «Шева», «Колумб» и другим ликвидировали столько оккупантов, что поле стало картиной не для слабонервных. Козаки отработали, подняли «птичку» (беспилотник — Ред.) и увидели все это. Бахмутские собаки приходят туда и едят…».

Резюмируя,«Киянин», которого в соцсетях уже назвали символом несокрушимого Бахмута, сказал нам так: «Я всего-навсего один из сотен тысяч тех, кто защищает Украину. Таких козаков как я – много. Нашим гражданам хотел бы сказать такое: только монолитная нация может выиграть эту кровавую войну. Уже многое сделано, но еще стоит многое сделать.Объединяйте усилия. Не можете служить — помогайте деньгами, оборудованием, экипировкой. Не будьте равнодушными, верьте в нашу победу. Мы — добро, рашка — зло. Они, русские оккупанты, обречены».

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