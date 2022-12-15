Ученые рассказали, почему некоторые планеты Солнечной системы имеют кольца 15.12.2022, 18:21

Долгое время считалось, что кольца имеет только Сатурн.

Сатурн долгое время считался единственной планетой в Солнечной системе с кольцами, которые обнаружил почти 400 лет назад Галилео Галилей. С тех пор астрономы использовали лучшие телескопы, чтобы найти кольца вокруг всех планет-гигантов — Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана.

Эти планеты, в отличие от других в нашей Солнечной системе, состоят в основном из газа, а потому называются газовыми гигантами. Хотя ученые не совсем уверены в том, какова природа этих колец и как они появились, на это счет существует несколько теорий, пишет SciTechDaily (перевод - «Фокус»).

По словам Руди Кунана из Южноафриканской астрономической обсерватории, все четыре планеты окружены кольцами, потому что они состоят из частиц, вращающихся вокруг этих планет. Эти частицы могут состоять из камней, льда и пыли. Размер и форма колец могут варьироваться в зависимости от размера и состава частиц, а также гравитационного притяжения планеты. Сатурн имеет наиболее ярко выраженную систему колец по сравнению с другими гигантами.

Согласно одной из теорий, кольца вокруг этих планет образовались в то же время, что и сами планеты. Некоторые частицы газа и пыли, из которых состоят планеты, находились слишком далеко от ядра планеты и не смогли стать частью планетного тела под действием гравитации. Таким образом они остались на околопланетной орбите и сформировали кольцевую систему.

Еще одна теория гласит, что кольца у планет образовались, когда два спутника планеты, которые появились вместе с ней одновременно каким-то образом сошли со своих орбит и столкнулись друг с другом. Из оставшегося вещества не образовался новый спутник, вместо этого из него образовались кольца.

- Окончательного ответа на вопрос, как появились эти кольца пока нет. Что мы знаем, так это то, что кольца вокруг различных планет немного отличаются друг от друга, но все они имеют некоторые общие характеристики, — говорит Кунан.

Самое главное, что все кольца имеют намного большую ширину, чем толщину. Например, у Сатурна кольца уходят от планеты на расстояние в 282 000 км, при этом их толщина составляет всего 200 м.

- Еще одой общей характеристикой всех кольцевых систем является то, что все они состоят из мелких частиц льда и камня. Самые маленькие из этих частиц по размеру не больше пылинки, а самые большие имеют диаметр в 20 метров, — говорит Кунан.

По словам ученых, все кольца вокруг планет имеют промежутки между собой, которые достигают в ширину нескольких километров. Ученые считают, что вещество из этих регионов притянули к себе спутники планет-гигантов.

Самая большая разница между кольцами Сатурна и кольцами других планет Солнечной системы состоит в том, что частицы, из которых состоят кольца Сатурна, очень хорошо отражают солнечный свет. Поэтому они кажутся очень яркими и их легче всего увидеть. Также огромное количество частиц, попавших в кольца Сатурна, делает их намного толще и шире.

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