Залужный: ВСУ готовят новую операцию 1 15.12.2022, 18:26

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Она уже на подходе.

ВСУ готовят новую военную операцию. Об рассказал в интервью The Economist Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинский генерал рассказал, что Запад проинформирован, какое оружие нужно Киеву, однако его все еще мало:

— С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной.

Залужный рассказал, что военная операция «уже на подходе, но вы ее еще не видите»:

— Мы используем значительно меньше снарядов.

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