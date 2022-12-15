Залужный: ВСУ готовят новую операцию

Залужный: ВСУ готовят новую операцию1
- 15.12.2022, 18:26
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Она уже на подходе.
ВСУ готовят новую военную операцию. Об рассказал в интервью The Economist Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинский генерал рассказал, что Запад проинформирован, какое оружие нужно Киеву, однако его все еще мало:
— С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной.
Залужный рассказал, что военная операция «уже на подходе, но вы ее еще не видите»:
— Мы используем значительно меньше снарядов.