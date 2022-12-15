Путин потребовал от правительства заставить россиян рожать детей 1 15.12.2022, 19:15

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В РФ складывается «непростая ситуация» в сфере демографии.

В России складывается «непростая ситуация» в сфере демографии, заявил президент Владимир Путин в четверг на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Произошло «резкое снижение рождаемости», констатировал он, добавив, что в результате оказались «сведены на нет» все «достижения» — снижение смертности и преодоление последствий пандемии.

«Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию <…> нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России», — сказал Путин.

По данным Росстата, в октябре в России на свет появились 107,2 тысячи детей — на 12,8 тысячи меньше, чем в том же месяце годом ранее. Спад рождаемости — на 10,7% год к году — стал сильнейшим по крайней мере с 2020 года.

Накопленным итогом за 10 месяцев в России родились 1,092 миллиона детей — на 77,8 тысячи (-6,2%) меньше, чем за тот же период 2021-го. При этом относительный уровень рождаемости — 9 детей на 100 тысяч населения — стал минимальным с 2001 года.

По сравнению с уровнями до аннексии Крыма, когда в России ежегодно рождалось почти 2 млн детей, рождаемость снизилась почти на треть. И это только начало процесса, который неизбежно ускорится из-за войны: «дно» рождаемости, установленное в конце 1990-х, после постсоветской экономической катастрофы, будет пробито в следующем году, прогнозирует демограф Института Гайдара Игорь Ефремов.

Число рождений детей в 2023 году опустится до 1,2 млн, а в 2024-м — до миллиона, что станет абсолютным минимумом в современной истории страны (со Второй мировой войны), следует из оценок Ефремова.

«Основной удар по уровню рождаемости будет непрямым, поскольку горизонт планирования большинства семей будет полностью уничтожен. И эффект будет тем сильнее, чем дольше продлится мобилизация», — говорит демограф (его цитирует Bloomberg).

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