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Норвегия резко повысит добычу нефти на крупнейшем месторождении Европы

  • 15.12.2022, 19:21
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Норвегия резко повысит добычу нефти на крупнейшем месторождении Европы

Месторождение может обеспечить 6%-7% суточного спроса в Европе.

Норвежская нефтяная компания Equinor сообщила в четверг о переходе к производству нефти во второй фазе разработки гигантского месторождения Йохан Свердруп (Johan Sverdrup), что резко повысит добычу на крупнейшем в Европе проекте.

Месторождение может обеспечить 6%-7% суточного спроса в Европе, сообщила компания.

Объем производства нефти на Йохан Свердруп после запуска второй фазы составит в среднем 720.000 баррелей нефти в сутки, и есть намерение повысить его до 755.000 баррелей в сутки, согласно заявлению Equinor.

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