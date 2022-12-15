Норвегия резко повысит добычу нефти на крупнейшем месторождении Европы 15.12.2022, 19:21

1,582

Месторождение может обеспечить 6%-7% суточного спроса в Европе.

Норвежская нефтяная компания Equinor сообщила в четверг о переходе к производству нефти во второй фазе разработки гигантского месторождения Йохан Свердруп (Johan Sverdrup), что резко повысит добычу на крупнейшем в Европе проекте.

Месторождение может обеспечить 6%-7% суточного спроса в Европе, сообщила компания.

Объем производства нефти на Йохан Свердруп после запуска второй фазы составит в среднем 720.000 баррелей нефти в сутки, и есть намерение повысить его до 755.000 баррелей в сутки, согласно заявлению Equinor.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».