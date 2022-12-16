Украинский Верден: офицер спецназа назвал реальную цифру потерь РФ под Бахмутом 2 16.12.2022, 11:40

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Тарас Березовец

Россияне идут по трупам в прямом смысле слова.

Украинский журналист Тарас Березовец озвучил потери российской стороны в районе Бахмута. На вопрос телеведущего о том, каких успехов достигли ВСУ возле Бахмута в последнее время, Тарас Березовец предпочел не отвечать, напомнив, что это секретная информация.

Зато офицер 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна озвучил в цифрах потери российской армии в самой горячей точке Украины на сегодня.

Интервью Тараса Березовца для телеканала «Прямий» можно посмотреть на YouTube.

Капитан украинской армии на услышанное отреагировал фразой: «Мы традиционно не комментируем операции, которые еще идут, но могу сказать, что там каждый день убивают сотни российских оккупантов. Каждый день».

Политтехнолог озвучил в цифрах потери врага в районе Бахмута: «Это украинский Верден. Так я это назвал, потому что россияне положили там уже более 12 тыс. убитыми. Это такая консервативная цифра. Другие источники указывают до 20 тыс. убитыми. Но я этого не вижу, честно говоря. 12 тыс. выглядит довольно реалистично. Это от начала войны, и они накатывают волнами в буквальном смысле слова».

Тарас Березовец откровенно рассказал о том, как бесчеловечно оккупанты обходятся с телами своих же убитых: «Россияне идут по трупам в прямом смысле слова. Там все завалено трупами. Перед некоторыми нашими позициями просто горы трупов, которые они, конечно, не убирают и хоронить их они не собираются».

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