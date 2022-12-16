В Беларуси взлетели российские самолеты, включая МиГ-31К с «Кинжалами» 1 16.12.2022, 12:58

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Возможна новая волна обстрелов Украины.

В Беларуси поднялись в воздух российские истребители и штурмовики. Среди них есть носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Об этом пишут белорусские мониторинговые группы. Сообщается, что взлеты начали фиксировать в 10 утра по минскому времени.

Сначала взлетел российский самолет-наводчик ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц».

Затем в небо поднялись истребители и штурмовик Су-25. Сообщается о взлете МиГ-31К , который может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Сайт Charter97.org писал о массированном обстреле украинской территории российскими захватчиками. Было выпущено более 60 ракет.

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