Литовский парламент запретил белорусам и россиянам, живущим в Литве, владеть оружием 1 16.12.2022, 22:20

Закон вступит в силу уже с 1 января.

В четверг литовский Сейм после соответствующего рассмотрения одобрил проект Закона о контроле над оружием и боеприпасами, в котором предлагается запретить россиянам и белорусам, живущим в Литве, иметь оружие. Председатель Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) Лауринас Кащюнас утверждает, что инициатива направлена на максимальное повышение безопасности Литвы, пишет delfi.lt.

За законопроект проголосовали 106 членов Сейма, против никто не голосовал, воздержались 10 парламентариев.

Председатель КНБО подчеркнул, что одна из целей этого законопроекта — дать возможность частным торговцам оружием продавать оружие категории A, которое в настоящее время разрешено в гражданском обороте.

Теперь белорусы и россияне не смогут в Литве покупать и владеть оружием для охоты; спорта; самообороны; профессиональной деятельности; коллекционирования; тренировок; научных исследований; стрелковой службы или профессиональной военной службы; других целей.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

В пояснительной записке к документу указано, что в настоящее время разрешение на хранение или ношение оружия в Литве имеют 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси. Среди них могут быть и лица с двойным гражданством-литовским и российским или литовским и белорусским.

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