В жилом доме на бульваре Шевченко в Минске прогремел взрыв, погибли шесть человек 3 17.12.2022, 8:59

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Среди погибших есть ребенок.

Сегодня среди ночи в жилом доме на бульваре Шевченко в Минске произошел взрыв и сильный пожар. Следственный комитет и МЧС констатируют смерть 6 человек, в том числе одного ребенка.

Трагедия случилась около 03:30. Горел дом №4 на бульваре Шевченко. Звонок в МЧС поступил от очевидцев: они сообщили о взрыве и пожаре в квартире. Первые спасатели были на месте через 4 минуты.

«На втором этаже происходило горение открытым пламенем, сильное задымление, люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи, — сообщили в МЧС. — При проведении разведки было установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание в двух квартирах на общей площади около 40 кв. м».

Сотрудники МЧС спасли 12 человек, из них 3 детей. Медики госпитализировали 3 человек с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги». Из соседних квартир также были эвакуированы еще 10 человек.

«На месте пожара в горящих квартирах были обнаружены 6 человек, среди них ребенок. Медики констатировали их смерть. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в МЧС.

Бульвар Шевченко — это район к северо-западу от центра Минска, за Комаровкой и Сторожовкой, застроенный преимущественно хрущевками.

Это происшествие одно из самых трагических в этом роде за историю Беларуси.

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