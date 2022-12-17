В Симферополе уничтожены военная техника и бензовозы РФ
- 17.12.2022, 9:08
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Взрывы прогремели и в Бахчисарае.
Первые сообщения о взрывах в оккупированном Крыму начали появляться сразу после полуночи, сообщает «24 канал». Российские пропагандистские каналы уже говорят о «диверсиях ВСУ» на полуострове.
Вначале появилась информация о взрывах во временно оккупированном Симферополе. Российские пропагандистские СМИ заявили о якобы «диверсии», в результате которой были уничтожены и повреждены бензовозы и военная техника врага.
Далее в телеграм-каналах появилась информация о взрывах в Бахчисарае. Однако никакой другой информации, кроме как самого факта, по состоянию на 2:30 ночи пока не было.