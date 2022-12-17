Названы 10 самых необычных авто в мире 1 17.12.2022, 9:39

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Их создатели явно «похулиганили» с дизайном.

Чаще всего, на дорогах мира встречаются стандартные автомобили (за редким исключением), предназначенные для массового потребителя. Их и производить дешевле, и навесные комплектующие будут дешевыми. Однако речь идет о последних 20 годах, когда в автопроизводство активно стал вмешиваться маркетинг. А ведь еще совсем недавно, автомобили строили (реально строили) инженеры и дизайнеры, и часто им разрешалось немного «похулиганить». Особенно последним, пишет avtotachki.com.

Чего только стоит всем известный автомобиль из фильма «Назад в будущее» – DeLorean DMC-12. И пусть они выпускались небольшими тиражами, но ведь и эти машины стали своего рода эпохой того времени. Но есть еще ряд моделей, которые выглядят сегодня странно, но и произведено их было так много, что часть из них и сегодня колесят по дорогам мира.

10. DAVIS DIVAN

Этот странный трехколесный автомобиль появился через пару лет после окончания Второй мировой войны в США. Кузов-кабриолет имел «авиационные» аэродинамические формы и изготавливался из алюминия. Фишкой Davis Divan стало единственное длинное сидение, но для 4 человек.

Объем 4-цилиндрового двигателя составлял 2600 кубов при мощности в 63 л. с., которые могли разогнать автомобиль до 187 км/ч. При этом расход топлива составлял всего около 4–5 литров на сотню. Планировалось, что американцы будут расхватывать его еще и за маневренность и экономию места на парковке.

Но основатель компании-производителя Глен Дэвис был не только мечтателем, но и прекрасным манипулятором (напоминает нынешнего Илона Маска). Он сумел убедить кредиторов в успехе своего детища, и они выделили ему $1,2 миллиона. Дэвис развернул широкую рекламную кампанию и даже произвел 12… экземпляров своего чуда. Американцам такая странная трехколесная машина была не нужна, и компания обанкротилась. Ну а мечтатель Дэвис отправился в тюрьму на 2 года.

9. RELIANT ROBIN

Еще одно трехколесное чудо 1973 года, на этот раз родом из Британии. Здесь уже не было «самолетного» кузова, производитель делал ставку как раз на простые детали. Кузов Reliant Robin вообще был изготовлен из композитных материалов, а вес трицикла составлял не более 500 кг. В отличие от американцев, англичане приняли такую конструкцию с воодушевлением, авто выпускался даже в нескольких вариантах. Двигатели тут стояли разные, объемом 750–850 кубиков, но оба могли разгонять небольшой автомобильчик за 120 км/ч. Поразительно, но автомобиль в такой концепции пережил 3 рестайлинга, и выпускался вплоть до 2001 года. Правда, последняя версия разошлась тиражом всего в 65 единиц.

8. BMW Z1

Этот двухместный родстер продержался на конвейере всего 3 года: авто производили с 1988 по 1991 год. Конструктивной особенностью BMW Z1 были ее двери: они открывались даже не вверх или вбок, а вниз, прямо в пороги. Привод осуществлялся на задние колеса, 2,5-литровый мотор выдавал 170 л. с.

За годы производства было выпущено около 8 000 экземпляров, оно и понятно – дизайн и форма кузова, в том числе практичность – на любителя. Но баварцы не были бы самими собой, если бы не удивили публику – последний серийный экземпляр был выпущен праворульным…

7. LOTUS EUROPA

Это британское среднемоторное купе увидело свет в 1966 году и выпускалось до 1975 года (первое поколение). Привод по тогдашней моде был задним, а 1,5-литровый моторчик, выдававший всего 82 силы, заимствовали у Рено.

Многие тогда экспериментировали с композитными материалами, в Lotus Europa пошли тем же путем, но водрузили «оперение» на хребтовую раму. Форма кузова была странной: спереди, вроде бы, все нормально, но по бокам за сидениями были сплошные вставки, придававшие машине вид пусть и стильного, но развозного фургончика.

После рестайлинга на машине появился более сильный мотор – объемом 1,6 литра и мощностью уже 115 л. с. Машина разгонялась до 126 км/ч. Всего было выпущено почти 10 000 экземпляров, второе поколение (2006 года) нам не интересно – оно «скучное».

6. BUGATTI TYPE 57S

Что тут сказать: приставка «самый» – это про этот автомобиль. Bugatti Type 57S была произведена в 1938 году, и сейчас сохранилось всего 2 экземпляра. А все потому, что выпущено их было 4 штуки! Это самый красивый авто всех времен и народов, по общепризнанному канону. Дизайн авто просто восхищает, завораживает.

Первый сохранившийся автомобиль принадлежит итальянскому модельеру Ральфу Лорену, второй демонстрируется в одном из американских музеев. Цена каждого из них – 30–40 миллионов североамериканских долларов, это еще и самый дорогой автомобиль в истории. На момент выхода с завода это был и самый быстрый серийный (пусть и 4-экземплярный) авто – его скорость составляла 200 км/ч.

5. SUBARU BRAT

Кузов этого двухместного японского Subaru BRAT имеет форму пикапа, но при этом это еще и купе. Машина полноприводная, как раз для выезда на природу. В грузовом отсеке кузова располагались еще 2 откидных креслица, что в теории делало машину 4-местной. По доброй японской традиции модель комплектовалась оппозитными моторами, больше ничего примечательного по части техники здесь нет.

Важен сам дух машины – ею владели мировые знаменитости, в том числе президент США Рональд Рейган, ее любили снимать американские режиссеры. Вообще, если взглянуть на нее сзади и сбоку, то отрежь от «Москвич» АЗЛК тех же годов половину крыши, сходство будет серьезное.

4. CHEVROLET SSR

Крутая машина, пикап-кабриолет с одинарной кабиной, смелым агрессивным дизайном и мощным двигателем. Этот 8-клапанный мотор, объемом 6 литров имеет мощность 390 лошадей, привод всегда будет на заднюю ось, а вот коробка на выбор: механика или автомат. Chevrolet SSR увидела свет в 2003 году – как раз в то время автопроизводителей охватила ретролихорадка. Этот SSR как раз из той серии авто из 50-х, но на современный лад.

К сожалению, машина радует плавностью хода лишь на идеальных дорогах, малейшие неровности отдаются по кузову и панелям скрипами и тряской. Все дело в донорской платформе – эта модель, пусть и легкий, но внедорожник концерна GM. Всего было выпущено за 3 года порядка 25 000 экземпляров, но даже в Штатах она не пользовалась успехом.

3. FIAT MULTIPLA

Французы тоже умеют удивлять, к сожалению, не всегда в хорошую сторону. Так получилось и с этим автомобилем – очень странное решение с неимоверным количеством фар, хаотично разбросанным по всей передней части (мы насчитали 4 пары с поворотниками). Еще и лейбл компании задрали под стекло. Огромные боковые окна хоть и добавляют обзорности, но задранное вверх лобовое стекло портит всю картину.

Из особенностей интерьера Fiat Multipla надо отметить трехместное переднее сидение. По сути – это компактный вэн, но на катастрофически маленьких колесах и с низким клиренсом. Дизайн напоминает раненую утку, не зря машину признали «Самым уродливым автомобилем», по версии журнала «Топ Гир».

2. STOUT SCARAB

Считается, что эта модель стала прародительницей современных минивэнов. Дизайн машины настолько опередил свое время, что ее проще представить в фантастическом фильме, чем на дорогах. Пусть даже в начале 1930-х годов прошлого столетия, как этот мелкосерийный автомобиль появился.

Больше всего впечатляет задняя часть: натуральное яйцо, с дизайнерскими решениями в виде 6 жабр по бокам и хромированными струнами, спускающимися с крыши. Спереди картина также удручает: перед нами старый, умирающий бульдог с заплаканными глазами фар. Создателям и этого показалось мало – лобовое стекло разделено посередине огромной стойкой. И везде – царство хрома. Да, кстати, по бокам там 4 стекла.

1. PEEL P50

Это самый маленький одноместный автомобиль, выпускавшийся серийно. Машина трехколесная, но одинарное колесо установлено сзади (хотя было и наоборот). Передняя фара одна, но зато огромных размеров. Длина машинки составляла всего 137 см, а ширина чуть более метра. А вес… вес был 59 килограммов! Несмотря на скромные габариты, машина разгонялась до 64 км/ч.

С 1962–1956 гг. собрали всего 100 экземпляров Peel P50, да и тех продали лишь половину. Потом попытались вывести на рынок двухместный вариант и даже с багажником-прицепом, но рестайлинга продали и вовсе 82 штуки. Кстати, первоначально за машину простили всего 190 фунтов (тачка британская), сейчас коллекционеры готовы выложить за живой экземпляр все 20 тысяч. Ах да, здесь еще и задней передачи не было…

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