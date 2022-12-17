Украинские десантники разгромили позиции россиян на Луганском направлении 17.12.2022, 13:09

Уничтожена пехота и боекомплект врага.

В сети показали работу воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. В одном из районов Луганской области они уничтожили несколько оккупантов, их позицию и боекомплект.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ДШВ ВСУ.

На кадрах видно, как с помощью ударного дрона украинские защитники поразили оккупантов, которые переносили своего раненого сослуживца.

Впоследствии артиллеристы-десантники окончательно уничтожили позицию российских оккупантов и боекомплект, детонация которого зафиксирована на видео.

Позиция уничтожена полностью: украинские десантники показали, как бьют врага. Видео

«Оккупанты строго отплатят за каждую украинскую слезу, за каждый разрушенный дом, за убитых мирных людей!» – пообещал украинский офицер-десантник.

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