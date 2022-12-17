Названы автомобили, которые получат новое поколение в 2023 году 17.12.2022, 14:48

Большинство из них — очень популярные модели.

Жизненный цикл автомобиля длится в среднем семь-восемь лет. Обновление происходит в середине цикла, примерно через три или четыре года продаж. Это помогает автомобилю оставаться свежим без серьезных вложений.

Многим значимым автомобилям в Европе в 2023 году исполнится семь или восемь лет. Большинство из них — очень популярные модели, представленные в период с 2015 по 2016 год.

Вот список автомобилей, которые получат обновления.

BMW

Следующее поколение BMW 5 серии должно стать одной из самых важных презентаций 2023 года. Нынешняя серия G30 была представлена в октябре 2016 года, поэтому бренд может представить следующий куплет к концу следующего года. То же самое касается сестер Mini, Clubman и Countryman.

Ford

Несмотря на то, что Ford объявил, что Fiesta следующего поколения не будет, культовому маленькому автомобилю в ноябре 2023 года исполнится семь лет. Тем временем в Соединенных Штатах публика, как ожидается, увидит новый Lincoln Nautilus, который был впервые представлен в январе 2015 года как Lincoln MKX.

Volvo

Пока неясно, продолжит ли Volvo продавать свой флагманский седан S90 в том виде, в каком мы его знаем сегодня. Большой шведский седан был представлен в декабре 2015 года и может постичь та же участь, что и XC90, перейдя на полностью электрическое поколение. Та же участь может постичь и версию универсал V90, которая появилась на рынке с февраля 2016 года.

General Motors

Говоря о GM, Cadillac уже опаздывает с заменой XT5, которому в следующем году исполняется восемь лет в США. Однако на фронте Chevrolet пока не ясно, появится ли новое поколение Camaro. Истребитель Mustang дебютировал в своем нынешнем виде в 2015 году, и в течение многих лет ходили слухи, что он может быть отменен, когда закончится пробег текущего поколения. До сих пор нет никаких новостей о будущем Chevrolet Equinox, нынешнее поколение которого находится на рынке с сентября 2016 года в США. Бренд, напомним, недавно представил Equinox EV. Поэтому бензиновая версия могла просуществовать еще несколько лет.

Hyundai-Kia

В Южной Корее дуэт Hyundai Accent / Kia Rio стареет, и ожидается, что Hyundai заменит оба, по крайней мере, на основных рынках, в течение следующего года. Кроме того, в Европе Hyundai i30 исполнится семь лет в сентябре 2023 года. Будучи ключевой моделью, должен быть прямой наследник, что мы могли заранее увидеть с помощью некоторых тизеров.

Mercedes-Benz

Как и BMW 5 серии, его конкурент Mercedes E-класса следующего поколения также является одним из самых ожидаемых представлений 2023 года (текущее поколение было представлено в январе 2016 года). Второе поколение Mercedes GLC Coupé также должно появиться в следующем году после представления «классической» версии прошлым летом.

Nissan

На японском фронте есть три продукта, которым суждено измениться, но будущее которых неясно. Во-первых, это Infiniti Q60, за ним следует Nissan Maxima и, наконец, Nissan Micra, все они в настоящее время находятся в стадии упадка своего жизненного цикла. Было подтверждено, что Maxima покинет рынок США после 2023 года, но ее глобальный статус неясен. Слухи о предстоящей смерти Nissan Titan после 2024 года также могут означать грандиозный выход полноразмерного грузовика.

Renault

В Renault пришло время для нового Scenic, но пока нет уверенности в том, что минивэн увидит новое поколение уже в следующем году. Между тем, Koleos, представленный в апреле 2016 года, как ожидается, будет заменен более крупной версией недавно представленного Austral.

Stellantis

Группе Stellantis, насчитывающей 14 брендов, предстоит много работы в 2023 году. Alfa Romeo Giulia и Stelvio исполнится семь и восемь лет соответственно, как и Chrysler Pacifica, представленный в январе 2016 года и чей рестайлинг был представлен в феврале 2020 года. . Более важным является случай модели третьего поколения Citroen C3, который находится на рынке с июня 2016 года и чье новое поколение может стать одним из непосредственных приоритетов французского бренда.

Что касается Fiat, то трем его моделям будет как минимум семь лет: Mobi и Toro в Бразилии, а также Tipo, представленный в мае 2015 года. После прошлогоднего рестайлинга Jeep Compass не получит нового поколения в ближайшее время. , несмотря на то, что нынешнее поколение было представлено в сентябре 2016 года.

Наконец, приоритетом Peugeot должны быть новые поколения 3008 и 5008, представленные в сентябре 2016 года. Но на данный момент в этом направлении нет ничего определенного.

Jaguar Land Rover

В сентябре Jaguar F-Pace исполнится восемь лет, и в качестве ключевого продукта бренда мы должны увидеть некоторые намеки на новое поколение позже в этом году. Однако этого, вероятно, не будет в случае Jaguar XF, представленного на рынке с марта 2015 года, и Land Rover Discovery, нынешнее поколение которого было представлено в сентябре 2016 года.

Tesla

Никто не ожидает появления нового поколения Tesla Model X, несмотря на то, что оно появилось на рынке с сентября 2015 года. Модель 3 почти такая же старая, она была представлена в марте 2016 года, но нового поколения не предвидится. Вместо этого могут быть небольшие улучшения, как это сделала Tesla с Model S, которая продается с 2012 года.

Toyota

Ожидается, что второе поколение Toyota C-HR появится на рынке в первой половине 2023 года, когда нынешнему поколению исполнится семь лет. Другим более глобальным моделям, таким как пикап Hilux, в мае исполнится восемь лет, поэтому бренду может пора вскоре представить новое поколение, особенно после недавнего обновления Ford Ranger и Volkswagen Amarok. То же самое должно произойти и с Tacoma для американского рынка, которая поступила в продажу с января 2015 года.

Volkswagen

В настоящее время Volkswagen Group насчитывает 15 моделей, которые находятся на стадии упадка своей коммерческой жизни. Среди наиболее примечательных — Volkswagen Tiguan, который поступил в продажу с сентября 2015 года, Audi A4, представленный на рынке с июня 2015 года, Audi Q5, представленный в сентябре 2016 года, и Porsche Panamera, второй по счету. поколение которого было представлено публике в июне 2016 года. Для других моделей, таких как Audi Q7, Seat Ateca, Skoda Kodiaq, Skoda Superb, Volkswagen Atlas и Porsche 718, в течение года также запланированы новые продукты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».