Войска РФ отступают с левого берега Херсонщины 2 18.12.2022, 10:29

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Военный эксперт назвал два важных момента.

Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал слухи, что российские оккупанты якобы отступят с левого берега Херсонской области.

«Они отходят, потому что хотят отойти дальше от радиуса поражения украинской артиллерии. Для них это очень чувствительный момент. Они видят, как украинские войска с помощью спутниковой разведки наносят точные удары по местам, где РФ накапливает свою технику и силы. Это первый момент. Второй момент: ну естественно, что сейчас понятно, где будет следующая деоккупация. Это Мелитополь и близлежащие населённые пункты. Поэтому Россия ожидает наступательных действий туда, они там укрепляют оборону», - сказал эксперт.

В то же время специалист отмечает, что россияне перегруппировываются и заманивают ВСУ в ловушку. На самом деле, россияне покидать юг Украины не собираются.

«В то же время они думают, что кто-то попадется на их уловки, якобы они покидают Каховку, и сейчас украинские войска будут форсировать Днепр и заходить на левый берег Херсонской области. Таким образом заманивают украинские войска в ловушку. Но на это никто не пойдёт, никто на такие методы не поведётся. Тут дураков у нас нет. Никто не будет там идти и прямо подставляться под удар», - говорит Мусиенко.

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