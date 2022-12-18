Видеофакт: Российский полковник поздравил разбитую горем семью с ликвидацией сына 4 18.12.2022, 11:08

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Офицер цинично потребовал у рыдающей матери расписаться «для отчета».

В России разразился громкий скандал по поводу так называемой «спецоперации». На видео попало, как полковник ВС РФ поздравляет родителей с ликвидацией в Украине сына-оккупанта.

«Поздравляю вас, и распишитесь вот тут для отчета», - говорит российский офицер родителям «двухсотого». На видео мать убита горем и рыдает.

Инцидент, предварительно, случился в одной из народных республик России. Родители одеты бедно, дверь их дома утеплена клеенкой.

Ситуацию прокомментировал в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

Он потрясен тем фактом, как россияне безропотно позволяют Кремлю столь скотское отношение к себе. «Все это по их собственной воле. Это не к ним в дом пришла война, не оставив им выбора. Это они сами едут в чужую страну убивать и умирать. У них выбор есть… Они могут остановиться и просто дать нам жить. Но не останавливаются. Абсолютный сюрреализм. Убиваются, мучаются, страдают, и все равно покорно отправляются в мясорубку», - констатировал журналист.

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