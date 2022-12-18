Генерал Сергей Наев: Путин обсудит с Лукашенко участие Беларуси в наземной операции

Генерал Сергей Наев: Путин обсудит с Лукашенко участие Беларуси в наземной операции6
- 18.12.2022, 15:09
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Глава Кремля накануне визита в Минск провел совещание с руководством своей армии.
Российский диктатор Владимир Путин обсудит с Лукашенко привлечение Беларуси к войне против Украины. Таким образом Беларусь может решиться на наземную операцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Наев напомнил, что недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством российской армии. Как сказал сам Путин, он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.
Вероятно, на встрече в Минске, которая состоится завтра, диктатор будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию.
«Сразу после этого он анонсировал вскоре встречу с руководством Республики Беларусь. На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше», - сказал Наев.