Китай захлестнула новая волна COVID-19 18.12.2022, 18:04

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Морги и крематории Пекина не справляются с нагрузкой.

Города Китая захлестнула новая волна COVID-19. В аптеках ощущается дефицит самых популярных лекарств.

Об этом сообщает Reuters.

Вчера, 17 декабря, бюро статистики Китая сообщило о 2 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 на всю страну. Но после того как госкомиссия по здравоохранению перестала указывать число новых бессимптомных случаев заболевания, статистика совершенно не отражает реальный размах заболеваемости.

По данным СМИ, морги и крематории Пекина не справляются с нагрузкой. В пятницу госсовет Китая призвал местные власти скоординировать свои действия, чтобы обеспечить население достаточным количеством лекарственных препаратов.

Однако по всей стране наблюдается серьезная нехватка лекарств не только от COVID-19, но и от простуды. О нехватке лекарств уже сообщают жители Шанхая, Шэньчжэня и некоторых других городов.

Главный эпидемиолог Китая Ву Цзунью заявил, что стране в ближайшие три месяца предстоит пройти через три волны заболеваемости COVID-19, и первая из них уже началась. Пиковые же показатели заболеваемости ожидаются в период китайского Нового года – с 21 по 27 января.

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