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Генштаб ВСУ рассказал о поражении важных целей россиян

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  • 19.12.2022, 10:18
Генштаб ВСУ рассказал о поражении важных целей россиян

Результативные удары украинской авиации и артиллерии.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов, а также девять раз ударила по районам сосредоточения вооружения, военной техники и личного состава противника, сообщил Генштаб ВСУ.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк», два вражеских склада боеприпасов, пункт управления противника, а также район сосредоточения живой силы оккупантов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ ударили по российскому складу в Алчевске.

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