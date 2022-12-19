Генштаб ВСУ рассказал о поражении важных целей россиян

Генштаб ВСУ рассказал о поражении важных целей россиян1
- 19.12.2022, 10:18
Результативные удары украинской авиации и артиллерии.
За минувшие сутки украинская авиация нанесла три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов, а также девять раз ударила по районам сосредоточения вооружения, военной техники и личного состава противника, сообщил Генштаб ВСУ.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк», два вражеских склада боеприпасов, пункт управления противника, а также район сосредоточения живой силы оккупантов.
Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ ударили по российскому складу в Алчевске.