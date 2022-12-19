Лавров встречается с новым главой МИД Беларуси

Лавров встречается с новым главой МИД Беларуси5
- 19.12.2022, 12:35
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Глава российской дипломатии неожиданно прилетел в Минск.
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с новым министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.
Как писал сайт Charter97.org, глава МИД РФ неожиданно прилетел в Минск.
Отметим, что Лавров должен был посетить Беларусь 27 ноября, но за день до визита умер экс-глава лукашенковской дипломатии Владимир Макей. Лавров отменил визит.
Напомним, сегодня в Минск прилетит Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.