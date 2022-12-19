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Лавров встречается с новым главой МИД Беларуси

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  • 19.12.2022, 12:35
  • 1,784
Лавров встречается с новым главой МИД Беларуси

Глава российской дипломатии неожиданно прилетел в Минск.

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с новым министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

Как писал сайт Charter97.org, глава МИД РФ неожиданно прилетел в Минск.

Отметим, что Лавров должен был посетить Беларусь 27 ноября, но за день до визита умер экс-глава лукашенковской дипломатии Владимир Макей. Лавров отменил визит.

Напомним, сегодня в Минск прилетит Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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