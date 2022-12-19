закрыть
19 декабря 2022, понедельник, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шойгу прилетел в Минск

25
  • 19.12.2022, 14:07
  • 8,816
Шойгу прилетел в Минск
СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Он встретится с Хрениным и Лукашенко.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Минск. Об этом сообщил глава Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Сообщается, что он прилетел на самолете Ту-214ПУ-СБУС, принадлежащем Минобороны РФ.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Шойгу встретится с Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Также в Минск неожиданно прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников