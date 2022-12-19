Шойгу прилетел в Минск 25 19.12.2022, 14:07

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Он встретится с Хрениным и Лукашенко.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Минск. Об этом сообщил глава Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Сообщается, что он прилетел на самолете Ту-214ПУ-СБУС, принадлежащем Минобороны РФ.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Шойгу встретится с Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Также в Минск неожиданно прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

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