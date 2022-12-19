Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса 1 19.12.2022, 16:23

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Большинство ОРВИ имеют сходное начало.

Большинство ОРВИ, куда входит грипп и коронавирус, имеют сходное начало. Тем не менее есть признаки, по которым можно заподозрить именно грипп.

«Классический грипп, и в частности свиной грипп, который сейчас активно циркулирует, отличается острым началом, — пояснил «АиФ» врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев. — Это высокая лихорадка (температура под 40), головные боли, сильные боли в мышцах, боли в суставах как проявление выраженной интоксикации. Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать. Вот это сейчас характерное течение для свиного гриппа. Ковидом тяжело болели в 2020-2021 годах. Сейчас он протекает с малой симптоматикой, в более легком течении».

По словам врача, грипп по ощущениям переносится тяжелее, а температура может держаться несколько дней. «Но если вовремя принять меры, не нарушать постельный режим, лечиться, то осложнений и летального исхода не должно быть, как было раньше с коронавирусом», — отмечает Яковлев.

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