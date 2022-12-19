За надпись «3%» на стене магазина в Докшицах политзаключенного осудили на 1,5 года колонии 2 19.12.2022, 16:37

иллюстрационное фото

Приговор вынес судья Вячеслав Елисеенко.

В суде Докшицкого района 28 ноября осудили 19-летнего Александра Синицу по статье 341 Уголовного кодекса («Осквернение сооружений и порча имущества»). Судья Вячеслав Елисеенко назначил политзаключенному полтора года колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Рассмотрение дела началось 25 ноября. Как сообщается местная районная газета, в конце августа Александр нанес красным восковым мелком на стену магазина «Удобный» протестную надпись «3%». Суд счел это «умышленным повреждением куска стены».

Отметим, что районка не называет имя осужденного. Его сообщил местный краевед Кастусь Шиталь. Также известно, что Александр Синица в последнее время активно критиковал докшицкие объекты торговли — за продажу просроченных продуктов и плохие санитарные условия.

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