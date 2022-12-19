Военные РФ повторяют «Херсонский сценарий» в Мелитополе 1 19.12.2022, 20:07

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Силы обороны юга Украины заметили сходство поведения россиян.

Силы обороны юга заметили сходство поведения россиян во временно оккупированном Мелитополе со сценарием, по которому оккупанты отступали из Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телеканала «24».

«В принципе все по тому же сценарию, как было и на правом берегу. Наверное, он им очень понравился», - сказала Гуменюк.

Она напомнила, что оккупанты сначала скапливались вокруг Херсона, строя укрепления, после чего сообщали, что они покидают некоторые населенные пункты и готовились к уличным боям. После чего заявляли, что еще «не все утрачено» и выносили из банков и других учреждений все, что считали ценным.

«В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли, так что пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это все завершится», - добавила пресс-секретарь.

Она рассказала, что военные РФ сейчас пытаются обустроить линию обороны вглубь территории на левом берегу Днепра и хоть как-то отчитаться перед своим руководством.

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