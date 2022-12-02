Уволен один из высокопоставленных руководителей Белорусской железной дороги
- 2.12.2022, 8:57
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Он курировал отдел организации перевозок.
Вчера был уволен заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БелЖД - Подсосонный Дмитрий Михайлович.
Об этом сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».
Механизм увольнения добровольно - принудительный: сначала сообщение от начальника службы, что нужно добровольно написать заявление по собственному желанию, далее в отпуск, после отпуска - подпись в приказе об увольнении и трудовая книжка на руки.
Дмитрий Подсосонный курировал отдел организации перевозок и актово-претензионный отдел.
Напомним, что ранее сообщалось об увольнении первого заместителя начальника службы «М» БелЖД Евсюка Александра Александровича и отметили, что это не последние увольнение как в самой грузовой службе, так и в Управлении БелЖД.