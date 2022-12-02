ВСУ ликвидировали матерого зека из ЧВК «Вагнера»1
- 2.12.2022, 10:50
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В России он сидел 17 лет за убийство.
Бойцы ВСУ ликвидировали боевика из ЧВК «Вагнер» Олега Осадченко, которого в РФ осудили на 17 лет тюрьмы за убийство.
Оккупанта похоронили в Курской области в четверг, 1 декабря.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на судебные документы РФ.
В 2007 году Осадченко заказал и организовал убийство бывшего мужа своей сожительницы. У женщины с бывшим супругом возник конфликт из-за раздела квартиры. Оккупант решил разделаться с мужчиной и тем самым решить свои жилищные вопросы.
ВСУ ликвидировали оккупанта в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской области Украины.