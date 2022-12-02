Жена Алеся Беляцкого встретилась с мужем и рассказала о его реакции на Нобелевскую премию мира 2.12.2022, 11:40

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Эта награда дает надежду всем политзаключенным.

Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий находится в СИЗО-1 уже семнадцать месяцев. Там же правозащитник узнал, что он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Но на церемонию вручения он попасть не сможет — уголовное дело против него и других «весновцев» направлено в суд. В Беларуси Нобелевскому лауреату грозит от 7 до 12 лет лишения свободы за правозащитную деятельность. Наталья Пинчук, жена Алеся Беляцкого, рассказала «Весне», как она восприняла новость про премию и как — сам Алесь, поделилась мнением, повлияет ли премия на его ситуацию и как сейчас чувствует себя Алесь.

«Не было никаких ожиданий»

7 октября 2022 года стало известно, что политзаключенный председатель Правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, украинский «Центр Громадянських Свобод» и российская правозащитная организация «Мемориал» стали лауреатами Нобелевской премии мира. Наталья говорит, что сейчас это было совершенно неожиданно, поскольку правозащитника выдвигали на премию уже пять раз:

«Это была ошеломляющая новость, но при всех противоречивых чувствах — приятная и радостная. Теперь, в отличие от предыдущих раз выдвижения Алеся на премию в прежние годы, не было никаких ожиданий, поскольку о его номинировании никто не знал и не говорил.

Когда в предыдущий раз Алесь был в заключении [2011-2014 годы], то к нему и другим политзаключенным того времени было пристальное внимание в мире, но теперь такого внимания не ощущалось. Я объясняла это тем, что за решеткой сейчас удерживается бесчисленное количество людей, и внимание нужно распределять между ними всеми. И это затишье сформировало у меня мысль, что об Алесе вообще забыли, а о премии такого уровня даже и мыслей не было. Мы сейчас живем в мрачные времена, в которые люди заброшены в тюрьмы и должны выживать, как могут, поэтому и рассчитывать на нечто большее не приходилось».

«Это награда для тех белорусов, у которых есть надежды на свободу и волю»

Наталья убеждена, что решение Нобелевского комитета стало поддержкой для многих белорусов и белорусок, которые продолжают борьбу за свободу:

«Я считаю, что это награда для тех белорусов, которые показали себя настоящими гражданами своей страны, у которых есть надежды на свободу и волю. Эта премия — ориентир для них. Я думаю, что белорусы восприняли эту новость радостно и с надеждой».

«За одно-два «лишних» слова письмо может быть просто выброшено цензором в мусорку»

После новости о получении премии за два месяца из СИЗО-1 приходили письма от Алеся, но среди них не было ни одного, где он как-то высказывался бы про премию:

«На свидании видно было, что для него это тоже было очень неожиданная, но радостная новость, и он до сих пор не может прийти в себя. Он сильно впечатлен этой новостью».

Подробной информации о том, в каких условиях содержится Алесь Беляцкий, тоже нет. В конце августа правозащитникам стало известно, что председателя Правозащитного центра удерживают в так называемом «спецкоридоре» — полуподвальном помещении с плохими условиями.

«Известно только, что он сейчас содержится там же, где и раньше. Больше ничего неизвестно. Насколько я поняла за это время, ему вообще запрещают рассказывать об условиях содержания, о том, как идет следствие, высказываться про современную политическую ситуацию и прочее. От других политзаключенных об этом иногда можно узнать. Его же письма очищены от всего, поскольку, условно, за одно-два «лишних» слова письмо может быть просто выброшено цензором в мусорку. Но даже и при этом не все письма выпускают на волю. Такое впечатление, что просто выбрасывают или четные, или нечетные».

«Условия содержания в наших тюрьмах приводят к ухудшению здоровья всех, кто там находится»

Наталья отмечает, что Алесь выглядит спокойным, но все равно выражает волнение и обеспокоенность за его здоровье:

«Он держится, но, все равно видно, что здоровье ухудшается. Это большая проблема не только для Алеся, но и для всех заключенных. Приходится констатировать, что условия содержания в наших тюрьмах приводят к ухудшению здоровья всех, кто там находится. Выводят ли заключенных на свежий воздух, происходит ли это регулярно, сказать тяжело. Я только один раз за все время об этом прочитала в его письме.

Алесь редко показывает, что что-то происходит плохое. Поэтому его рассказ о себе довольно краткий и не всегда конкретный. И мне любую информацию приходилось добывать через косвенные вопросы к нему. Это было первое свидание за полтора года. Я рада была его видеть, мы рады были видеть друг друга».

«Это должно давать надежду тем, кто удерживается в тюрьмах»

28 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича. Это стало известно из пресс-релиза Генеральной прокуратуры. К сожалению, подобные пресс-релизы являются единственным источником информации о ходе «дела Весны» для родных и коллег заключенных правозащитников. Дата суда пока неизвестна.

«Сложно сказать, будет открытым или закрытым этот суд. Поскольку ситуация непредсказуемая, как показывает опыт других политзаключенных»

По словам Натальи, если присуждение премии напрямую не изменит ситуацию Алеся Беляцкого и других политзаключенных правозащитников, то она станет большой надеждой и поддержкой для всех политических заключенных Беларуси:

«Повлияет ли каким-либо образом присуждение премии на ситуацию с Алесем, сказать трудно. Как видите, завершение дела произошло уже после всех этих событий. Власти дают знак, что ничего не меняется. Надеяться на что-либо положительное не приходится. Единственное, что важно в этой премии, — что Беларусь звучит. Эта премия — знак того, что о белорусах не забыли, и это существенно важно. Это должно в какой-то степени давать надежду тем, кто удерживается в тюрьмах».

Напомним, утром 14 июля 2021 года к Алесю Беляцкому, Владимиру Лабковичу, Валентину Стефановичу и другим «весновцам» с обысками пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. В скором времени правозащитникам предъявили обвинения по ч. 2 ст. 243 УК и поместили под стражу. Через год обвинения изменили на более жесткие. Теперь их обвиняют в контрабанде (незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств организованной группой) по ч. 4 ст. 228 Уголовного кодекса и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса. Дело направили в суд, но дата рассмотрения пока не назначена. Правозащитникам «Вясны» грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Поддержите политзаключенных «весновцев» можно по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Александру Викторовичу Беляцкому, Валентину Константиновичу Стефановичу, Владимиру Николаевичу Лабковичу

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