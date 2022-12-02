Пионтковский: Российские пропагандисты в панике скулят о провале и переговорах 2.12.2022, 17:42

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Андрей Пионтковский

Они начали признавать, что РФ проигрывает.

Пропагандисты в РФ, которые постоянно поддерживали полномасштабную войну России против Украины и сообщали лишь о «победах» российской армии, теперь начали признавать близкий проигрыш страны-агрессора. Из их уст начали сыпаться заявления, подтверждающие распространение паники в России.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала «Freeдом». Он отмечает, что очень точно передает общее настроение в рядах пропагандистов фраза Маргариты Симоньян о «катастрофе».

«Катастрофой они считают то, что они окажутся на скамье подсудимых. Они устроили катастрофу для России, а беспокоит их лишь собственная судьба. Я сказал бы, что эти настроения зашли очень далеко», – говорит Пионтковский.

Публицист напомнил о нескольких случаях неоднозначных заявлений, которые делали пропагандисты РФ в последнее время. Так, Захар Прилепин недавно спорил с Ольгой Скабеевой, что удары по украинским городам бессмысленны, и поэтому их нужно прекратить. Он подчеркнул, что таким образом войны не выигрываются, вместо этого призвал настаивать на переговорах. Мол, с помощью переговоров нужно остановить войну на несколько лет, за которые Россия подготовится, соберет людей и оружие и «довоюет эту ситуацию».

Пионтковский подчеркнул, что Прилепин уже четко понимает, что Россия эту войну уже проиграла.

«Пропагандисты понимают, что Киев не сдастся»

Другой пропагандист Алексей Наумов заявил, что почему это Россия думает, что Киев сдастся. Он напомнил о примере Ленинграда, который также не сдался во время Второй мировой войны, хотя там не было ни воды, ни тепла, ни света.

Пионтковский также рассказал об изменении риторики депутата Госдумы РФ Константина Затулина. Он во время выступления в программе пропагандиста Владимира Соловьева спорил в студии с телеведущим о том, как Россия должна защищать оккупированные территории.

Соловьев на повышенных тонах доказывал, что захваченные территории после так называемых «референдумов» уже якобы «вошли в состав РФ». Поэтому, мол, Россия должна их защищать как свои территории, даже с применением ядерного оружия. Затулин начал ему отрицать, что эти территории «недавно лишь стали русскими», и что «нужно понимать ситуацию».

«Началось все с ядерного оружия. Соловьев говорит – мы же обязаны защищать нашей доктриной нашу «собственную территорию», Херсонская, Запорожская области. А как давно это стало нашей территорией (спросил Затулин – ред.)? Поставил под вопрос святое – конституционные изменения. Все это очень управляемые люди – и Скабеева, и Затулин, и Прилепин, и Наумов. Просто разные башни Кремля спускают разные методички», – пояснил Пионтковский.

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