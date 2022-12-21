В Беларуси офицерам запаса предлагают подписать странный документ 13 21.12.2022, 12:43

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Его подписывают в присутствии прокурорских сотрудников.

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация. Как стало известно сайту Charter97.org, обычной сверкой данных военнобязанных дело не обходится. Старшим офицерам запаса предлагают ознакомиться с постановлением правительства о «Государственной измене» и подписать документ.

Об этом сайту Charter97.org рассказал читатель:

— Вызвали в военкомат и в присутствии прокурорских сотрудников заставили подписать документ. Пока этой процедуре подвергают старших офицеров запаса.

В документе есть довольно интересные положения:

— Запрещено: ослушаться старшего по званию и должности в период ЧС, контртеррористической операции, военного времени. Также нельзя использовать социальные сети и высказывать точку зрения, противоположную власти.

Запрещено переходить на сторону врага, самостоятельно принимать решения в случае военных действий.

Короче, должен быть «безмозглым бараном».

Ранее сайт Charter97.org писал, что белорусам раздают «цветные повестки».

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