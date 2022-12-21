Григорий Месежников: Путин боится за свою жизнь 21.12.2022, 15:25

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Григорий Месежников

Вся власть трусливого диктатора держится только на штыках.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в США встретится с американским лидером Джо Байденом и выступит в Конгрессе. Какими могут быть практические и символические результаты этой встречи?

На этот и другие вопросы Charter97.org ответил словацкий политолог и президент Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорий Месежников:

— Думаю, что практические и символические результаты будут связаны с поддержкой США борьбы Украины за свою независимость против российской агрессии. Как мне представляется, этот визит должен укрепить связи между этими двумя странами. США сегодня ключевой союзник Украины. Очень хотелось бы, чтобы Америка хотя бы частично поменяла свои позиции, касающиеся отражения российской агрессии, изменила в том смысле, что Украина должна получить возможность бороться с Путиным, используя вооружение США, в том числе — и на территории РФ.

Сосредоточения вооружений и техники, находящиеся на территории РФ, используются для ликвидации гражданской инфраструктуры Украины, увеличения количества жертв среди гражданского населения. Надеюсь, США пересмотрят свое отношение и устранят ассиметрию, которая сейчас существует и позволяет РФ уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру. В отличии от России, которая ведет войну, используя варварские методы, Украина поступает как цивилизованное, ответственное государство, не бомбит и не обстреливает жилые кварталы и не будет этого делать и впредь.

Что касается символической плоскости, то, во-первых, это встреча с американским президентом. Это уже симвлично само по себе. Во-вторых, насколько я знаю, Зеленский должен выступить в Конгрессе. Он получил официальное приглашение от Нэнси Пелоси, которая является спикером американской Палаты представителей.

К этому будет привлечено внимание всего мирового сообщества. Встреча, организованная для Зеленского в Конгрессе, имеет огромное значение. Две главные американские политические партии, демократы и республиканцы, продемонстрируют свою однозначную поддержку Украине.

— Вы упомянули возможность использования американского вооружения на территории России. Должно ли оно касаться и российских военных баз на территории Беларуси?

— Здесь несколько иная ситуация. Мы с вами на эту тему говорили и до сих пор я считаю, что Беларусь все же не примет непосредственного участия в военной агрессии посредством своих вооруженных силл.

Если же вдруг белорусские войска примут в этом участие, то, наверное, тогда какое-то изменение произойдет. Хотя, здесь очень трудно делать какие-то прогнозы.

Пока формально Беларусь в войну не вступила. Хотя понятно, что Лукашенко несет прямую ответственность за использование Россией территории Беларуси. Он стал соагрессором. Недавно Лукашенко об этом полуиронично говорил, но сказал то, что абсолютно очевидно. Белорусский режим участвует в войне России против Украины.

— Президент Украины вчера посетил Бахмут — передовую на Донбассе, сейчас летит в сильнейшее государство мира, а самый крупный за последнее время визит Путина — к изгою Лукашенко. Насколько это бьет по имиджу «мачо», который долго строила российская пропаганда вокруг главы Кремля?

— Что касается зарубежной аудитории, то этот имидж давно утрачен и все, что происходит и происходило подтверждает, что Путин просто трусливый диктатор. Я буквально недавно прочел, что фотографии, которые были сделаны во время его якобы прибывания на оккупированной территории, на самом сделаны в Ростовской области.

Известно, что российская пропаганда распространяет фейки. По сути, вся идеологическая подноготная российской агрессии против Украины основывается на разного рода дезинформации, на фейковых фактах, которые подаются в качестве научного обоснования, а на самом деле — это чудовищная ложь.

В ходе войны, понятное дело, многие события, которые российская пропаганда подает в качестве реальных — или произошли не так, или их не было вообще. Имидж «мачо», может быть, на самую «отмороженную» часть российского населения и имеет влияние. Тем не менее, мне кажется, что уже в самой России критически мыслящие люди поняли, что никакой он не герой-защитник, а человек, который боится за свою жизнь. Вся власть трусливого диктатора держится только на подавлении сопротивления. Его охраняют сотни тысяч членов военизированных организаций типа Росгвардии, ФСО, МЧС, ФСИН и т.д Вот это и есть настоящий источник власти Путина — невозможность сменить его демократическими выборами и нормальным стандартным политическим механизмом. Он сидит, по сути дела, на штыках всех этих вооруженных соединений, которые охраняют его. В принципе, то, что сейчас происходит, лишь подтверждение этому.

— Продолжая тему трусости, Путин также отменил ежегодную пресс-конференцию и послание к Федеральному собранию. Могут ли подобные моменты слабости стать сигналом окружению, что вождь слаб, нужно брать власть в свои руки?

— Трудно оценить. Его окружение тоже ответственно за то, что происходит. Между ними — взаимосвязь и общая ответственность. Значительная часть окружения Путина получает выгоду от того, что она часть этого властного механизма.

Думаю, что все-таки победа Украины и поражение российской армии могут в конце концов повлиять и на состояние умов в российском обществе, и на само окружение Путина.

Если говорить о демонстрации слабости Путина, то его окружение постоянно находит какие-то оправдания, пытается сгладить впечатления о том, что он слаб. Подчеркну, что все его так называемые прямые линии на ТВ были всегда заранее подготовлены, проходили по заданному сценарию.

Судя по всему, сейчас Путин опасается, что кто-то все же может прорваться с неприятным вопросом и ему будет трудно ответить на это так, чтобы все выглядело правдоподобно. Зачистка идет полная, чтобы не было никаких, даже самых мелких просчетов. Население к этому привыкло и на россиян это не производит впечатление, что Путин действительно «закончился», что называется сдулся.

Пока еще Россия способна каким-то образом в Украине удерживать свои позиции, думаю, что население и его личное окружение все-таки будет находится в подвешенном состоянии. Но как только украинская победа станет реальностью и ВСУ по-настоящему выгонят оккупантов из части Херсонской, Запорожской области, Крым будет освобожден и на Донбассе российская армия побежит, как недавно она бежала из Харьковской области, тогда, думаю, произойдет перелом и в сознании российского общества, и в окружении Путина. И они попытаются что-то с ним сделать. Возможно — избавиться от него.

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