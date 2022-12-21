Ученые изобрели ботинки «Железного человека» 21.12.2022, 15:55

Они дают дополнительные возможности при ходьбе.

Инженеры лаборатории биомехатроники Стэнфордского университета создали автоматизированный экзоскелет, который дает людям ускорение при ходьбе, пишет Naked Science.

Эксперт по робототехнике Патрик Слэйд отметил: «По сути, это моторизированная обувь… Заменив икроножную функцию мотором, мы действительно можем ускорить шаг и помочь людям ходить легче и быстрее».

Новый экзо-ботинок надевается на обычную обувь, а датчики прикрепляются к икроножной мышце с помощью скобы и тросиков из углеродного волокна. Когда человек идет, мотор, размещенный позади голени, натягивает тросик, соединенную с обувью, что позволяет человеку без усилий (или с существенно меньшими усилиями) отрывать ногу от земли. Однако эти футуристические приспособления для ходьбы далеко не универсальны — им нужно сначала как следует изучить хозяина.

Ботинки оснащены блоком с искусственным интеллектом, они собирают и анализируют данные, чтобы понять, как ходит их владелец, а затем адаптируют свою помощь к его уникальной походке.

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