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Ученые изобрели ботинки «Железного человека»

  • 21.12.2022, 15:55
Ученые изобрели ботинки «Железного человека»

Они дают дополнительные возможности при ходьбе.

Инженеры лаборатории биомехатроники Стэнфордского университета создали автоматизированный экзоскелет, который дает людям ускорение при ходьбе, пишет Naked Science.

Эксперт по робототехнике Патрик Слэйд отметил: «По сути, это моторизированная обувь… Заменив икроножную функцию мотором, мы действительно можем ускорить шаг и помочь людям ходить легче и быстрее».

Новый экзо-ботинок надевается на обычную обувь, а датчики прикрепляются к икроножной мышце с помощью скобы и тросиков из углеродного волокна. Когда человек идет, мотор, размещенный позади голени, натягивает тросик, соединенную с обувью, что позволяет человеку без усилий (или с существенно меньшими усилиями) отрывать ногу от земли. Однако эти футуристические приспособления для ходьбы далеко не универсальны — им нужно сначала как следует изучить хозяина.

Ботинки оснащены блоком с искусственным интеллектом, они собирают и анализируют данные, чтобы понять, как ходит их владелец, а затем адаптируют свою помощь к его уникальной походке.

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