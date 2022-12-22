Мясорубка под Бахмутом: боец ВСУ от первого лица показал бои на самом горячем участке фронта 22.12.2022, 9:54

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Мощные кадры из охваченного взрывами города.

На Бахмутском направлении уже который месяц продолжаются самые кровопролитные бои. Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, по всей видимости, пообещал Кремлю захватить город. И он не жалеет для этого жизней завербованных зеков. Кадры боев на самом горячем участке опубликовали украинские военные.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Видео содержит нарезку кадров, как бойцы ВСУ выполняют боевые задачи.

Вокруг апокалиптический пейзаж из разрушенных и посеченных зданий, обломков деревьев. Гремят мощнейшие взрывы, слышна стрельба.

Очевидно, интенсивность боевых действий на данном участке зашкаливающая.

Отметим, что, по данным военкора Юрия Бутусова, на Бахмутском направлении оккупанты применяют тактику просачивания мелких ДРГ на позиции ВСУ под прикрытием артиллерии. Она принесла врагу огромные потери, но при этом позволила ему продвинуться вплотную к городу. Однако о прорыве украинской обороны речи не идет. ВСУ крепко держат фронт.

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