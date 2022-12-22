«Рельсовому партизану», которому прострелили ноги, дали 16 лет колонии 4 22.12.2022, 22:15

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Виталий Мельник

У него есть маленький ребенок.

Минский областной суд признал виновным «рельсового партизана» Виталия Мельника, которому прострелили ноги при задержании, по пяти статьям Уголовного кодекса, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд приговорил его к 16 годам колонии в условиях строгого режима. Он также должен выплатить штраф в размере 300 базовых величин (9600 рублей).

Правозащитники сообщают, что мужчина жил в деревне Ходаково Минского района, у него есть маленький ребенок. Его семья считает, что Виталий не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям и связывает это с местью местного судьи и тем, что раньше у мужчины была судимость.

Суд начался 5 декабря и проходил в закрытом режиме. Мужчина до сих пор передвигается на костылях.

По версии следствия, 40-летний Мельник в марте 2022 года на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки, чем вывел из строя систему сигнализации железной дороги. Это посчитали «реальной угрозой наступления тяжких последствий в виде аварии, повреждения подвижного состава, гибели либо травмирования людей». Следствие также утверждало, что у Мельника было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие (пистолеты), а в соцсетях он неоднократно публично оскорблял Лукашенко.

Мельник обвинялся по пяти статьям УК:

ч. 4 ст. 309 — умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения;

ч. 2 ст. 295 — незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

ч. 1 ст. 368 — оскорбление Лукашенко;

ч. 3 ст. 295 — незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные группой лиц, либо повторно;

ч. 1 ст. 289 — акт терроризма.

Также заявляли, что при задержании Виталия силовики якобы «обоснованно применили огнестрельное оружие» — выстрелили по его нижним конечностям, поскольку якобы «имелась реальная угроза вооруженного сопротивления».

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