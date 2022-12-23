В Москве горит воинская часть
- 23.12.2022, 9:23
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Улицы забиты пожарными машинами.
В российской столице произошел новый пожар, в этот раз вспыхнула воинская часть.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ТГ-канал «База», пламя вспыхнуло в гаражных боксах, расположенных на территории части в Восточном административном округе Москвы.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На место ЧП съехалось около десятка пожарных расчетов.
О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Напомним, 9 декабря масштабный пожар произошел в крупном торговом комплексе «Мега Химки», расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области.