ВСУ совершили контрнаступление в Бахмуте 23.12.2022, 16:52

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Украинские бойцы совершили штурм позиций россиян и выбили их оттуда.

Одна из самых горячих точек фронта – это Бахмутское направление, где Вооруженные Силы Украины прилагают сверхчеловеческие усилия для сдерживания врага, который стянул туда огромное количество сил и средств. Но кроме обороны украинские подразделения осуществили успешную контратаку и выбили врага с его позиций.

О ситуации в Бахмуте по состоянию на 23 декабря рассказал военнослужащий ВСУ.

Российское оккупационно-террористическое войско пыталось штурмовать позиции ВСУ в Бахмуте из районов населенных пунктов Опытное, Клищиевка, Бахмутское и Соледар, однако попытки врага были напрасными.

Украинские военные в очередной раз отразили российские штурмы и нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе.

Вместе с этим отдельные подразделения ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на одном направлении, совершили штурм позиций оккупантов и выбили их оттуда. В настоящее время военнослужащий не разглашает детали, чтобы не мешать проведению контроперации и соблюдать информационную тишину.

Однако бои за Бахмут продолжаются ежедневно и непрерывно. Ситуация остается непростой, но украинские защитники держат город.

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