Видеофакт: Два дрона-камикадза РФ запутались в маскировочной сетке над танком ВСУ 24.12.2022, 12:16

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Оба беспилотника не попали в цель.

Сразу два российских беспилотники застряли в маскировочной сетке над украинским танком.

Как сообщает СтратКом ВСУ, российские дроны «Ланцет-3М» пытались атаковать украинский танк на позиции. Один запутался в маскировочной сетке, а другому помешало дерево, к которому ее прикрепили.

«И такое бывает. Сразу два дрона-камикадзе «Ланцет-3М» застряли в маскировочной сетке над танком ВСУ», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что беспилотники четко навели на танк. Впрочем, россияне дважды оплошали.

О «Ланцете»

Этот БПЛА обладает скоростью 110 км/ч во время горизонтального полета и 300 км/ч при пикировании в цель. А его дальность действия достигает 40 километров.

Кроме того, аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения.

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