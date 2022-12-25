Financial Times: Крематории Пекина не справляются с потоком тел умерших от COVID-19 11 25.12.2022, 15:18

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Взрыв заболеваемости наступил после отказа от политики нулевого уровня заболеваемости.

По оценкам китайских чиновников, около 250 миллионов человек, или 18 процентов населения, были инфицированы Covid-19 за первые 20 дней декабря, когда Пекин резко отменил ограничения, сдерживавшие болезнь в течение почти трех лет

Об этом сообщило издание Financial Times.

Сообщается, что эти оценки, включая 37 миллионов человек, или 2,6% населения, инфицированных только за вторник, были обнародованы Сунь Яном, заместителем директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

В частности, издание отмечается, что взрыв заболеваемости наступил после решения Пекина отказаться от политики нулевого уровня заболеваемости, сдерживавшей вирус с помощью массового тестирования и обязательного карантина.

«Цифры, которые были предоставлены на закрытом заседании, контрастируют с данными Национальной комиссии по здравоохранению, которая сообщила о 62 592 симптоматических случаях Covid за тот же период. На прошлой неделе Китай прекратил попытки подсчитать общее количество инфекций после того, как власти свернули тестирование на Covid», - говорится в сообщении.

В столице Китая и других городах волна Covid-инфекции переполнила больницы наплывом пожилых, прикованных к постели пациентов и оставила отделение скорой помощи и интенсивной терапии с небольшим количеством свободных коек.

Однако страна продолжает отказываться от политики «нулевого уровня заболеваемости коронавирусом» по мере того, как растут медицинские расходы. В субботу исполнительный директор Гонконга Джон Ли объявил, что долгожданное безкарантинное сообщение между городом и Китаем возобновится уже в середине января. С начала 2020 года трансграничное движение жестко контролировалось, что сдерживало экономику финансового центра.

«Центральное правительство согласилось полностью открыть границы постепенно и упорядоченно», - сказал Ли журналистам по возвращении из четырехдневной поездки в Пекин, где он встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

«Китай официально сообщил лишь о восьми смертях с 1 декабря. На этой неделе высокопоставленные чиновники здравоохранения заявили, что они сузили определение того, что представляет собой смерть от Covid, что позволило снизить общее количество смертей», - отмечает издание.

Тем не менее, добавляется, что крематории в столице Китая пытаются справиться с наплывом трупов, и тела накапливались в больницах, которые посетили представители Financial Times в последние дни.