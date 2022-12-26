Появилось еще одно видео удара по аэродрому в Энгельсе

Появилось еще одно видео удара по аэродрому в Энгельсе6
- 26.12.2022, 11:08
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ВСУ поздравили армию РФ с Днем ПВО.
Российские Telegram-каналы сообщили о взрыве и масштабном пожаре на военном аэродроме в Энгельсе. Взрыв произошел в ночь на понедельник, 26 декабря.
Близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza сообщил, что площадь пожара после взрыва составляла 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека, еще четверо были госпитализированы.
Позднее появилось еще одно видео удара по аэродрому. Его распространили местные Telegram-каналы.
Примечательно, что удар по аэродрому произошел в День войсковой противовоздушной обороны (ПВО), который отмечается в РФ 26 декабря.