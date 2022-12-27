Наталья Колегова: История Николая Статкевича дает мне возможность держаться дальше 27.12.2022, 15:03

Наталья Колегова

Люди объединяются для освобождения Беларуси.

Многие белорусы, попавшие в Литву после протестов 2020-года, прошли через центр «Дапамога», которым руководит Наталья Колегова. Вместе с сайтом Charter97.org Наталья подвела итоги уходящего года.

— Каким этот год был для диаспоры в Литве?

— Сложно сказать за всю диаспору. Могу рассказать про ту часть, которой я помогаю. В основном это люди, которые были вынуждены покинуть Беларусь в последний момент, выбирая между тюрьмой и эмиграцией. Первая половина года была связана с приходом очень активных людей, желающих многое изменить, в связи с этим это было достаточно активное время. Последние месяцы были уже, вероятно, связаны с усталостью, разочарованиями, которое повлияло на белорусов в Литве. Это связано, скажем так, с отсутствием политического движения, но мы по-прежнему держимся вместе.

Сейчас любые события, связанные с Украиной, повлекут возвращение белорусов для того, чтобы сражаться за освобождение родины. Литовская диаспора, связанная с нашей организацией, активно занимается тем, чтобы поддерживать это направление.

— Какие самые главные события для Беларуси в этом году вы бы выделили?

— Количество наших людей из диаспоры, которое ушло на фронт, достаточно существенно, я имею в виду тех белорусов, которые воюют сейчас в Украине. Именно это участие и вообще события, которые вокруг этого происходят, объединяют людей четкой верой, что их главной целью является освобождение Беларуси.

Многие перешли к более серьезным действиям — изучению белорусского языка, активной физической подготовке для возвращения домой. Поэтому участие Лукашенко в войне только способствует его гибели.

— Кто, по вашему мнению, главные герои и антигерои этого года?

— Антигероями, по-прежнему, остаются Лукашенко и Путин. Они даже не антигерои, для меня они стали такой злой точкой и есть желание, чтобы эта злая точка превратилась в пустоту. Поэтому даже в таком антигеройском смысле их не хотелось бы вспоминать.

Если мы говорим про этот год, для всех стало событием, что Владимир Зеленский оказался человеком, который творит историю. К сожалению, существующие так называемые белорусские лидеры, которые на свободе, не творят историю, а ложатся под нее. И это та разница между двумя, так скажем, народными лидерами — Зеленским и, к примеру, Светланой Тихановской. При всем уважении к ней, она не творит историю.

На сегодняшний момент лично для меня открытием стал Николай Статкевич, я теперь наблюдаю достаточно серьезно за его путем даже в тюрьме. Для меня это такая история, которая дает мне возможность держаться дальше. Это история Марины Адамович и Николая Статкевича, это и история Полины Шарендо-Панасюк и Андрея Шаренды. Наблюдая за этими двумя историями, я нахожу силы дальше помогать людям.

— Какие прогнозы вы бы сделали на следующий год?

— Знаете, я геополитикой не занимаюсь, но у меня есть предчувствие. На сегодняшний момент я вижу, что, скорее всего, к концу весны многим странам станет окончательно понятно, что зиму они пережили и без Путина, без его газа и не так это страшно. Люди поймут, что выгоднее вкладывать средства и силы в восстановление, а не смерти и оружие.

Верю, что в следующем году произойдет окончательный поворот войны в Украине и тогда в России могут начаться свои внутренние волнения, хотя до них, конечно, еще далеко. Но это моя надежда и вера, что в определенных регионах, менее зависящих от Путина, таких как Петрозаводск, Хабаровск или Иркутск, начнутся такие процессы.

В Беларуси же ситуация такая, что если Украина начнет побеждать, а Лукашенко не «положит свой коготок» в эту войну в виде наступления с использованием белорусской армии, то он начнет выкручиваться и просить прощения у Зеленского. И вот тут мы, конечно, можем быть разочарованы, что Зеленский скажет «разбирайтесь сами». Тут уж белорусам придется действовать самим.

Честно говоря, несмотря на отсутствие всех активностей, я наблюдаю, что люди в Беларуси сейчас думают только о войне, они не думают уже ни о каких протестах, ни о чем. Как только война у них отойдет на второй план, люди обязательно вспомнят то, какими они были в 2020-м. И поводом будет не то, что Украина нам поможет, а что люди сами захотят и смогут собраться с единой целью.

Я знаю большое количество таких людей. Тут я не на опросы полагаюсь, а говорю про связи с людьми на родине. Считаю, что в следующем году в головы белорусов войдут победные мысли.

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