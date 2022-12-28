Бойцы ВСУ ликвидировали российских топ-офицеров вместе с их комбригом

Бойцы ВСУ ликвидировали российских топ-офицеров вместе с их комбригом1
- 28.12.2022, 8:30
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Украинские военный разгромили штаб оккупантов.
Украинские военные накрыли огнем военный штаб российских оккупантов. В результате «фейерверка» сразу «денацифицировались» по меньшей мере 12 оккупантов. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».
«До 7 человек составили санитарные потери», - написал Штефан.
По его данным, среди «двухсотых» оказались:
новоназначенный командир бригады,
начальник разведки бригады,
начальник артиллерии бригады,
другие офицеры управления.
Пока не сообщается, где именно произошла «бавовна». Все подробности «Штирлиц» пообещал позже.