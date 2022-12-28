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Бойцы ВСУ ликвидировали российских топ-офицеров вместе с их комбригом

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  • 28.12.2022, 8:30
  • 12,368
Бойцы ВСУ ликвидировали российских топ-офицеров вместе с их комбригом

Украинские военный разгромили штаб оккупантов.

Украинские военные накрыли огнем военный штаб российских оккупантов. В результате «фейерверка» сразу «денацифицировались» по меньшей мере 12 оккупантов. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«До 7 человек составили санитарные потери», - написал Штефан.

По его данным, среди «двухсотых» оказались:

новоназначенный командир бригады,

начальник разведки бригады,

начальник артиллерии бригады,

другие офицеры управления.

Пока не сообщается, где именно произошла «бавовна». Все подробности «Штирлиц» пообещал позже.

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