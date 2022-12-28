Вячеслав Сивчик: Мужество белорусских политзаключенных дает нам надежду 28.12.2022, 15:23

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Вячеслав Сивчик

Банда не сломила волю белорусов.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик вместе с сайтом Charter97.org подвел итоги уходящего года:

— Хотелось бы сразу сказать, что уходящий год был страшно тяжелым для белорусского народа. В первую очередь нужно вспомнить 24 февраля, когда РФ начала полномасштабную агрессию против Украины, использую незаконную и нелегитимную белорусскую власть.

Это событие изменило весь мир и на протяжении уже десяти месяцев идет страшная война. Массово гибнут украинцы, защищая свое государство, уничтожаются украинские города.

В это же время в Беларуси продолжаются полномасштабный террор и репрессии. В нашу страну вернулись сталинские времена. Единственное, что сегодня удерживает Беларусь и дает надежду на лучшее будущее — сами белорусы, которые сопротивляются банде.

В первую очередь — это политзаключенные. Именно мужество белорусских политзаключенных дает надежду на то, что мы выстоим, а банда, которая правит страной, будет изгнана с нашей земли.

— Можно ли назвать белорусских политзаключенных — героями года?

— Абсолютно. К сожалению, мы не знали и не знаем реальное число политзаключенных. Все цифры, которые есть, занижены. Это и лидеры белорусской оппозиции — Николай Статкевич, Павел Северинец, Григорий Костусев, Евгений Афнагель, многие другие активисты партий и различных движений.

Именно наши политзаключенные — главные герои уходящего года. Им было тяжелее всего. Каждый день в Беларуси арестовывают людей, но это показатель того, что банде не удалось сломить волю белорусского народа к победе.

— Ваш прогноз, каким будет 2023 год?

— Я воспользуюсь тем, что мы разговариваем в праздничные дни. Белорусы отмечали праздники и тысячу лет назад, и в самые тяжелые времена тоталитаризма. Это очень светлые дни. Хотел бы, чтобы в следующем году произошло белорусское чудо. Чтобы банда, которая давно нарушает все законы, даже вопреки тому, что мы сегодня видим, была ликвидирована и восторжествовала справедливость.

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