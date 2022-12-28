Путин внезапно отменил визит в Псков 1 28.12.2022, 15:48

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Причиной названы «нелетные условия», хотя в городе светит солнце и летают самолеты.

Визит Владимира Путина в Псковскую область отменился из-за погодных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Судя по электронному табло аэропортов Пскова и Петербурга, где сейчас находится Путин, погодные условия позволяют совершать рейсы, пишет «Агентство».

В петербургском Пулково в среду несколько рейсов были задержаны, отменен только один, в Калининград. Подавляющее большинство самолетов вылетели из Петербурга по расписанию. Рейсов в Псков в среду из Пулково нет.

В аэропорт Пскова сегодня прибыл самолет авиакомпании «Азимут» из Москвы и улетел обратно. На 14.45 по московскому времени запланирован рейс в Казань, который должен отправиться по расписанию. Отменены оказались рейсы в Минеральные Воды и Калининград (через Псков летают транзитные самолеты из Калининграда в Минеральные Воды и обратно).

О хорошей погоде в Пскове днем отчиталась администрация города. На опубликованных пресс-службой псковских властей кадрах солнечная погода, слабая облачность. Сервис Gismeteo также сообщает о слабом ветре в городе. В Петербурге, по данным портала, обычная для этого времени года облачность, пасмурно, небольшой снег. Сообщений о погодных катаклизмах в регионах не было.

Напомним, за последние месяцы Путин отменил сразу несколько традиционных мероприятий, на которых обычно выступает с важными заявлениями. На следующий год было перенесено послание Федеральному собранию. Кроме того, Кремль отменил проведение в этом году итоговой пресс-конференции, не было и ежегодной прямой линии. На этой неделе стало известно, что Путин впервые пропустит предновогоднее заседание правительства. На прошлой неделе также внезапно отменилась поездка Путина в Нижний Тагил.

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