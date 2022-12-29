СБУ подозревает мэра Полтавы в разглашение данных о размещении ВСУ 29.12.2022, 14:52

Ему может грозить 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины подозревает мэра Полтавы Александра Мамая в распространении данных о размещении ВСУ.

Сообщается, что украинский мэр распространил данные об украинских военных, которые не размещались в открытом доступе силовыми ведомствами.

Открыто уголовное производство по ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины. Мэру Полтавы может грозить 12 лет тюрьмы.

Украинский чиновник, как пишут украинские СМИ, распространил информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

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