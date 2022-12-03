Массовый бунт в Казани: военные РФ строем ушли из части
- 3.12.2022, 9:08
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Новые подробности мятежа российских мобилизованных.
В Казани снова взбунтовались российские мобилизованные: их не выпускали к родным и не давали увольнительные.
В Сети появилось видео из Казани с бунтом десятков мобилизованных.
По данным паблика, который первым разместил видео, «мобиков» не выпускают к родным и не дают увольнительные. Мужчины были «этим очень возмущены», а потому решились на крайние меры – они строем ушли из учебной части.
Пара военных пыталась не выпустить их за пределы охраняемой территории, но в итоге ворота открыли, и все вышли. При этом возникла небольшая потасовка. Чем она закончилась и когда было снято видео, пока неизвестно, пишет dialog.ua.
К слову, видео в казанском паблике успело «провисеть» всего несколько часов и уже недоступно. Однако его уже успели тиражировать десятки ТГ-каналов.
Казань – один из немногих городов России, где мобилизованные бунтуют не в первый раз. В начале ноября сотни россиян восстали не против войны в Украине, а возмутились ужасающим условиям в подготовительном пункте.
К протестующим приехал генерал, но они послали его по известному в РФ адресу, после чего военный бежал. Кроме этого, «мобики» были возмущены отсутствием обещанных выплат.
В середине ноября на бунт решилась группа мобилизованных из Томска. Новобранцы записали видео к властям, где рассказали, что они даже не видели автомат, а их уже отправляют воевать.