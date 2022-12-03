Инсайд из Луганска: боевик «ЛНР» назвал слабые места «линии Вагнера» 3.12.2022, 12:00

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фото: Степан Яцко

Дорога для украинских танков открыта.

Российские системы противотанковых оборонительных сооружений «линия Вагнера», возводимые в Луганской и Донецкой областях Украины, а также Белгородской области РФ, неэффективны против танков, но могут помешать продвижению другой техники, в том числе и военной, сообщает «Диалог.UA».

Об этом рассказали жители города Сватово Луганской области: по просьбе наших корреспондентов они пообщались с боевиками незаконных вооруженных формирований «ЛНР» (2 АК в составе ВС РФ), которые контролируют этот населенный пункт.

Как известно, «линия Вагнера» представляет собой систему бетонных тетраэдров с металлическими петлями сверху и сбоку, взаимосвязанных между собой стальными цепями.

Россияне, распорядившись строить такие укрепления, рассчитывали замедлить контрнаступление ВСУ в восточных областях Украины.

Насколько же эффективно данное оборонительное сооружение? По словам одного из коллаборантов из Луганска, воюющих на Донбассе с 2014 года, «линия Вагнера» эффективна против БТРов, внедорожников и некоторой другой военной и гражданской техники. Особенно, если водитель таких машин влетает туда на приличной скорости.

Что касается танков, то, по информации пророссийских боевиков, «пирамиды» их практически не останавливают.

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