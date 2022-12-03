Канал Disney прекращает вещание в Беларуси 3.12.2022, 12:02

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Детский телеканал компании Disney на русском языке прекратит вещание в России, а значит и в Беларуси (у нас в стране транслировалась российская версия).

Российские СМИ сообщили, что детский телеканал Disney перестанет вещать 14 декабря. В тоже время российский сайт и паблики российского Disney в социальных сетях перестали обновляться еще 30 сентября.

Холдинг «ЮТВ», который имел права на трансляцию Disney, пообещал начать работу нового детского телеканала под названием «Солнце». Какой контент там будут показывать, и будут ли там мультики и фильмы Disney, не уточнили.

Ранее компания The Walt Disney объявила об остановке проката своих фильмов в России. А в ноябре Disney объявила, что закрывает российский офис своего киноподразделения — большинство сотрудников офиса в Москве, где базируется кинопрокатный отдел студии, были уволены.

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